Beslag op Girasol van Morgan Barbancon

Zwarte tijden voor Spaanse amazone Morgan Barbancon-Mestre. Op haar Grand Prix-paard Girasol (Gribaldi) is -met toestemming van de voorzieningenrechter- door Mr Stephan Wensing conservatoir beslag gelegd. Zijn client, Duitse dierenarts Dr Victor Baltus eist dat Barbancon 45.000,- euro aan onbetaalde rekeningen betaalt.

Conservatoir beslag

Vorige week gaf de voorzieningenrechter toestemming conservatoir beslag te leggen op Girasol. Dit beslag is op verzoek van de schuldeiser dr. Victor Baltus van kliniek Domäne Karthaus in Dülmen (NRW) bewerkstelligd.

Girasol is niet in bewaring genomen en staat momenteel nog steeds op Barbancons thuisbasis ‘De Korenbloem’ in Weert. Wel wordt het rijden van wedstrijden, met name over de landsgrenzen heen, door het beslag bemoeilijkt.

Het weekend om te betalen

Bekendmaking van de beslaglegging is over het weekend heen getild om Barbancon alsnog te gelegenheid te geven de facturen te betalen, meldt Baltus’ advocaat Stephan Wensing.

Desalniettemin bleven betalingen uit.

Baltus behandelde diverse paarden van Barbancon, waaronder Girasol en Painted Black. De Spaanse amazone was nog niet bereikbaar voor commentaar.

