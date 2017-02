Mini-CHIO in Rotterdam

Sinds kort is hetook te bewonderen in, zo meldt de website van RTV Rijnmond. Uiteraard in minvorm.

Het CHIO Rotterdam is één van de meest prestigieuze hippische evenementen, die we in Nederland rijk zijn. Midden in de stad Rotterdam, in het Kralingse Bos strijdt jaarlijks de absolute wereldtop voor de prijzen. De complete Nederlandse top is ook aanwezig. Het afgelopen jaar wist het Nederlandse springteam de Nations Cup te winnen en het Nederlandse dressuurteam de landenprijs. In 2019 zullen zowel het EK dressuur, als het EK springen en het EK Para-dressuur plaats vinden op het terrein van het CHIO Rotterdam.