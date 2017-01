Queenie van 32 jaar ‘still going strong’ voor de koets en als hunter

De Britse merrie Queenie is 32 jaar en al 27 jaar actief in de sport. Desondanks is ze nog lang niet toe aan haar pensioen. ‘Ze is heel makkelijk, maar staat nog steeds niet graag stil!’, vertelt eigenaresse Ann Sheldrake.

De 77-jarige Sheldrake heeft Queenie, die deels Welsh Cob en deels Volbloed is, zelf gefokt. ‘Ze is geweldig! Zo voorzichtig. Mijn kleinzoon heeft op Queenie leren rijden, en ook mijn kleindochter van tien maanden oud kan al op haar rug zitten en met haar manen spelen.’

Nog steeds springen

In de zomer loopt de merrie voor de koets, ze wordt daarbij ook ingezet voor bruiloften. ’s Winters wordt ze uitgebracht als hunter. ‘Vorig jaar sprong ze nog een heel parcours mee op de openingswedstrijd van de club, en dat zou ze nu zo weer doen. Ze vindt het nog steeds geweldig’, aldus Ann.

Bron: Horse & Hound

Foto: Shutterstock