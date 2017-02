Meredith Michaels-Beerbaum is zondag in de Palm Beach World Cup in Wellington samen met haar paard Comanche ten val gekomen. Het gebeurde op de laatste oxer in het basisparcours. De schimmel kwam met de schrik vrij, maar Meredith brak twee ribben.

‘Comanche is er zonder blessures vanaf gekomen’, staat er op de website van de amazone te lezen. ‘Voor Meredith liep het pijnlijker af. ondanks dat hoopt ze snel weer op het paard te zitten.’

Bron: Website Michaels-Beerbaum