Mendistrict ‘oost’ wint strijd der districten

Op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo kwamen de vier mendistricten vandaag tegen elkaar uit tijdens de strijd der districten. District Oost won alle drie voorgaande edities en ook dit keer mocht het rode team als eerste opstellen.

Tijdens diverse wedstrijden werden de afgelopen maanden de startbewijzen voor de Districtcup vergeven. Tijdens Indoor Nijkerk werden de startbewijzen voor Oost verdeeld. Eind december viel de beslissing in District Noord. Begin januari werd de selectie van Zuid bekend tijdens het Districtskampioenschap in Panningen. De afvaardiging van West werd bekend na Indoor Houten eind januari.

Eigen kleur

Ieder district verscheen in Ermelo in een eigen kleur aan de start: noord in het oranje, oost in het rood, zuid in het wit en west in het blauw.

De beste menners van elk district streden in twee omlopen tegen elkaar in diverse disciplines. Het district oost schreef twee rubrieken op naam. Bas De Koning won de rubriek enkelspan paard en Demi Van den Brink won de rubriek enkelspan pony’s.

Ook district zuid deed goede zaken met tweemaal winst. Frans Marijnissen won bij de tweespan pony’s, Jonas Corten bij de tweespan paarden. Uiteindelijk verzamelde team oost net 1 punt meer en mocht de Districtcup voor de vierder achtereenvolgende maal in district oost blijven.

Kijk hier voor de volledige uitslag.