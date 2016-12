Meest bekeken pagina’s 2016 (2)

2016 Is in veel opzichten een roerig jaar geweest. Met prachtige, ontroerende paardenmomenten, maar ook met afschuwelijke drama’s. Als je de meest bezochte pagina’s bekijkt, dan komt alles weer terug. Om er nog even van te genieten, of juist bij stil te staan. We maakten een overzicht van de best bekeken pagina’s van 2016. In deel twee opnieuw vijf veel bekeken pagina’s.

Fokmerrie Dressuurstal van Baalen ernstig mishandeld

Aan het begin van dit jaar werd een fokmerrie van Dressuurstal van Baalen gruwelijk mishandeld. Het schudde de hele paardenwereld op. Was er sprake van een paardenbeul? Paardensport OS Rio live te volgen

Met grote verwachtingen reisde de Nederlandse hippische paardensportploeg af naar Rio. Heel paardenminnend Nederland leefde met de sporters mee. En dat doe je natuurlijk op de eerste plaats door je sport live te volgen. Wel opvallend trouwens dat deze pagina meer bezoekers opleverde dan de pagina’s waarin uitvoerig verslag wordt gedaan van de prestaties in Rio. Teddybeer en paard weer herenigd

De één zal het ontroerend vinden. De andere vindt het een verhaal met wel een heel hoog ‘Penny gehalte’. Feit is dat deze pagina met het filmpje over de hereniging van een Dartmoor pony met zijn teddybeer tot één van de best bekeken pagina’s van 2016 hoort. Een zwaar onderwerp, het gewicht van de ruiter

Een serieus onderwerp en een serieus artikel, leidt tot heftige discussies op Facebook, waarin vooral de iets zwaardere mensen flink in een hoek worden gezet. Het bewijs dat ook als een artikel heel veel wordt aangeklikt, het vaak maar slecht wordt gelezen en begrepen. Nog een keer lezen dit artikel. En dan pas oordelen… Prinses Amalia op springwedstrijd

Toen er een filmpje beschikbaar kwam waarop onze Prinses Amalia een springwedstrijd reed, wilde iedereen dat toch wel even bekijken. Zo blijkt tenminste uit de statistieken.

Foto: Remco Veurink