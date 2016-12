Meest bekeken pagina’s 2016 (1)

2016 Is in veel opzichten een roerig jaar geweest. Met prachtige, ontroerende paardenmomenten, maar ook met afschuwelijke drama’s. Als je de meest bezochte pagina’s bekijkt, dan komt alles weer terug. Om er nog even van te genieten, of juist bij stil te staan. We maakten een overzicht van de best bekeken pagina’s van 2016. In deel één vijf veel bekeken pagina’s.

Meisje overleden door valpartij

Een groot drama vond in februari plaats in het Noordhollandse Oudkarspel, toen een meisje overleed nadat ze van een pony was afgevallen. Steun en respect voor Adelinde

De Olympische Spelen in Rio verliepen – voor wat betreft de medaillespiegel- minder rooskleurig dan van te voren gehoopt. Grote pechvogel was Adelinde Cornelissen. Haar Parzival kreeg een insectenbeet op de avond voordat hij aan de start moest verschijnen in de Grand Prix. Hoewel de amazone het nog probeerde moest ze na enkele onderdelen van haar proef afgroeten. Uit respect voor haar paard. Natuurlijk vond iedereen er vervolgens wat van. Maar de steunbetuigingen en het respect voor het horsemanship overheersten, getuige deze top 10 pagina op onze website. Reclame Budweiser werd slechts één keer uitgezonden

Een bijzonder filmpje van een reclame van Budweiser met het oog op 11 september scoorde ook hoog. Kijk en geniet nog een keer. Sir Radjah van Beatriz Ferrer Salat overlijdt op terugreis

Zeer recent overleed Sir Radjah één van de toppaarden van Beatriz Ferrer Salat op de terugreis van het prestigieuze concours in Genève. Dit dramatische nieuws trok veel bezoekers. Wim Ernes overleden

De schok was aan het begin van het jaar groot, toen bekend werd dat paardenman en bondscoach Wim Ernes een ongeneeslijke tumor had. Nog geen jaar later, op 3 november om precies te zijn, overleed hij aan de gevolgen hiervan.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink