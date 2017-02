Maximilian Schmid wint Glock’s Grand Prix

In het Glock Horse Performance Center in het Oostenrijkse Treffen werd zondag de CSI3* Glock’s Grand Prix verreden. De zege en 25.000 euro waren voor de Duitser Maximilian Schmid die met Chacon (Chacco-Blue) een foutloze barrage reed in 41.09 seconden.

De plekken twee en drie waren voor twee Belgen: Gudrun Patteet noteerde met zijn Sea Coast Ferly (Calato) een tijd van 41.30 seconden, zijn landgenoot Wilm Vermeir was met IQ van het Steentje (Toulon) twee tienden van een seconde langzamer.

Marc Houtzager kwalificeerde zich met Sterrehof’s Calimero (Quidam de Revel) ook voor de barrage van de 1.55 m. rubriek.; zijn tijd van 43.90 seconden was goed voor de vijfde plaats.

Gerco Schröder kreeg in de barrage vijf strafpunten met de tienjarige hengst Glock’s Lausejunge (Ludwigs As). Gert Jan Bruggink liep zelfs tegen twaalf strafpunten aan met de schimmel Connelly Z (Calvados Z).

Foto: Remco Veurink