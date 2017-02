Maxime van der Vlist en Bailey naar U25 kürwinst

Maxime van der Vlist en Negro-zoon Bailey zegevierden in de U25 Kür op Muziek in de Brabanthallen in Den Bosch. De tribunes voorafgaand aan de show ‘Life of Valegro’ waren inmiddels al volgestroomd. Het duo scoorde 77.60 %.

Denise Nekeman en Boston STH (v. Johnson) werden tweede met 77%, gevolgd door Jill Huijbregts die met Events Zamacho (v.Rousseau) 69.50% scoorde.

Anne Meulendijks moest op verzoek van de jury de ring verlaten, wegens bloed in de mond van MDH Avanti.

Foto: DigiShots