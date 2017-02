Maikel van der Vleuten: ‘Geen onnodige galopsprongen gemaakt’

Lange tijd gingen Maikel van der Vleuten en VDL Groep Arera C aan de leiding van het CSI5*-W-direct op tijd vanavond in Bordeaux. Maar het was Simon Delestre met Chadino die het stel op het laatste moment nog naar de tweede plaats verwees. ‘Helaas’, is de eerste reactie van Vleut Jr als hij van zijn paard stapt.

‘Maar uiteindelijk ben ik nog heel blij met mijn tweede prijs’, nuanceert hij zijn eerste reactie. ‘Er zaten heel veel snelle paarden en goede ruiters in de rubriek. En als je vooraan op de startlijst staat weet je dat het niet simpel is om aan de leiding te blijven.’

Te plat er op

Veertien van ruim 40 deelnemers wisten nul te blijven in het 1,50m-parcours. ‘Het was een goed gebouwd parcours. Niet heel moeilijk, maar toch werden er wel veel springfouten gemaakt’, zegt de springruiter. ‘Met name in de laatste lijn. Dan wilden die ruiters het toch proberen en gingen ze er te plat op. ‘

‘Ik had voor mijn gevoel een zo snel mogelijk rondje gereden en geen onnodige galopsprongen gemaakt. Simon Delestre maakte op twee lijntjes een galopsprong minder. Maar zijn paard heeft ook een enorme galop.’

Grote Prijs

Maikel is tevreden over hoe Arera sprong. ‘En zondag moet ze de Grote Prijs nog lopen. Ze heeft het nu goed gedaan en toch nog voldoende over voor zondag’, besluit hij.

Bron: Hoefslag / Daniëlle Carrière

Foto: Remco Veurink