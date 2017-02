Madeleine Brugman ruilt paard met voormalig groom

Eventingruiter Madeleine Brugman heeft een nieuw paard op stal: Franky Four Fingers (Albaran XX). De ruin is afkomstig van haar voormalig groom Jet Booy die met Brugmans kampioenspaard Edino verder gaat.

‘Jet heeft Edino (Esteban XX) lang verzorgd en kent hem door en door,’ legt Madeleine uit. Met de inmiddels 16-jarige ruin werd ze in 2011 Nederlands Kampioen. ‘Ook daar was Jet toen bij. Het is een gepassioneerde jonge meid die net moeder is geworden. Met Edino gaat ze gewoon beginnen in de B.’

Ondank dat Brugman grote successen heeft behaald met Edino, met het Nederlands Kampioenschap als hoogtepunt, liep zijn ontwikkeling op het gebied van de dressuur een beetje vast. ‘De dressuur bleef ellende. Zelfs Adelinde heeft erop gereden, maar op dat onderdeel blinkt hij niet uit.’

Op Facebook schrijft Brugman: ‘Bedankt voor de mooie herinneringen Ed en ik hoop dat je nieuwe ruiter net zo van je zal genieten als ik heb gedaan. Ik ga je missen.’

De nieuwe aanwinst van Brugman is 7 jaar oud en zo groen als gras. ‘Hij komt zo van het land en is hier net geschoren en heeft schoenen gekregen. Hij ziet eruit als een fitte jongen. Ik heb er nog niet eens op gezeten, alleen aan de longe gehad. Onze stalruiter gaat er straks op.’

Ondanks dat de ruin nog onervaren is, heeft Brugman hoge verwachtingen van hem. ‘We hebben nog een lange weg te gaan.’

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink