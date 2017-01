Luciana Diniz’ Winningmood weer in training na allergische reactie *video*

In september werd Luciana Diniz’ Winningmood van de Arenberg (v. Darco) getroffen door een mysterieuze allergische reactie. Lange tijd was de combinatie uit de roulatie, maar op een Facebookfilmpje is te zien hoe ze samen weer een eerste parcours springen.

Staart- en manenspray

‘Winny’, zoals de hengst liefkozend genoemd wordt, zat van top tot teen onder de bultjes. Niemand wist waar deze vandaan kwamen. Allergietesten boden geen uitkomst en ook een aanpassing van het rantsoen veranderde niets aan de situatie. Diniz was ten einde raad en vroeg paardenliefhebbers via Facebook om hulp. Uiteindelijk bleek een nieuwe staart- en manenspray de boosdoener.

De zeventienjarige schimmel is inmiddels helemaal hersteld en weer in training. ‘Vier iedere kleine overwinning. Vandaag is de eerste dag dat ik weer op Winny zit en een sprongetje met hem maak sinds september’, schrijft de amazone op Facebook.

Bron: Facebook/Hoefslag

Foto: LGCT