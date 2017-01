Beatrice Buchwald’s Lord Carnaby verkocht aan Duitse Young Rider

Lord Carnaby (v. Lord Loxley), het paard waarmee Beatrice Buchwald in 2013 het Bundeschampionat op naam zette, is verkocht aan een Duitse Young Rider.

Dankbaar

De voshengst eindigde als zesjarige op de elfde plaats in de finale van het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Verden. Een maand later volgde de zege tijdens het Bundeschampionat in dezelfde plaats met een topscore van 9,2.

‘Hij was het eerste paard waarmee ik het kampioenschap won en daarna heel succesvol op alle verschillende niveau’s’ voor jonge paarden, vertelt Buchwald. De combinatie kwam inmiddels uit in de Intermediaire II. ‘Ik zal hem zeker missen, het is een heel speciaal paard met een fantastisch karakter. Ik begrijp echter ook dat een fokker soms paarden moet verkopen en ben vooral heel dankbaar dat ik hem zo lang heb mogen rijden.’

Focus op sport

De Lord Loxley-zoon bleek ook succesvol in de fokkerij. Hij was goedgekeurd bij zowel het Rheinlander, als Westfalener en Oldenburger stamboek en verdiende daarnaast ook een dekbrevet bij het Hannoveraner Verband. In Luiz Gustavo 3 (mv. Fidertanz) en Ludowig (mv. Sandro Hit) heeft hij twee goedgekeurde zonen. Toch zal de focus ook bij zijn nieuwe eigenaren voornamelijk op de sport blijven liggen.

Bron: Eurodressage/Hoefslag

Foto: Digishots