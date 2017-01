Liverpool: Aris CMS tweede in 1.50m

Het 4*CSI in Liverpool leverde in het 1.50m een gedeelde tweede plaats voor Aris CMS op. De zoon van Nassau zette met Janika Sprunger een exact gelijke tijd neer als de Oldenburger Kolibrie Classic van Chloe Aston, waardoor de tweede prijs gedeeld werd.

Aris CMS werd geboren bij de combinatie P. Dekkers & C.M. Smidt uit Winterswijk Miste/Lochem. Zij fokten de zoon van Nassau uit de merrie Olgalowina (Amethist x Recruut). Uit deze merrie, die zelf uitkwam in het Z-springen, komen ondermeer ook de ZZ-Z springpaarden El Diorado K (v. Diarado) en Fil a Fil (v. London). Aris CS wordt al sinds 2013 internationaal uitgebracht door Janika Sprunger. In Liverpool was de voshengst in goede vorm, getuige zijn tweede plaats. In totaal sprong deze Aris al ruim 122.000 euro voor zijn baasje bij elkaar.

De 1.50m rubriek in Liverpool werd gewonnen door de Duitser Felix Hassmann met de goed springende Holsteins gefokte schimmelhengst Cayenne WZ. De combinatie won dit jaar eerder Grote Prijzen in Nörten Hardenberg, Kiel en Ising am Chiemsee.

