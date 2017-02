Leprévost naar Sunshine Tour in plaats van WB-finale

De Franse springamazone Pénélope Leprévost heeft zich op voorhand teruggetrokken voor de Wereldbeker finale begin maart in Omaha. Hoewel ze met 27 punten nog niet in aanmerking voor een finale plaats , heeft ze nu al aangegeven niet te gaan, mocht ze zich selecteren.

Sunshine Tour

Leprévost, die dit weekend met Ratina d’la Rousserie (v. Quaprice Bois Margot) nog vierde werd in de Grote Prijs van Jumping Bordeaux, heeft besloten zich nu op het outdoor seizoen te richten. Ze gaat onder meer met Flora de Mariposa (v. For Pleasure) deelnemen aan de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera.

Voor Frankrijk heeft Kevin Staut zijn plaats voor Omaha reeds binnen. Verder kunnen Simon Delestre, Roger-Yves Bost en Olivier Robert zich nog kwalificeren in Gothenburg.

Bron: Grand Prix Replay

Foto: Global Champions Tour