Leopold van Asten: ‘Alles viel op z’n plek’

Leopold van Asten en VDL Groep Zidane N.O.P. (v. Heartbreaker) zijn vanavond in Bordeaux tweede geworden in de Wereldbekerwedstrijd. De Nederlands kampioenen van 2015 gingen als tweede van start in de 19 deelnemers tellende barrage. Van Asten reed een ijzersterke, snelle en foutloze ronde in 37.71 seconden en moest toen nagelbijtend afwachten.

‘Hij sprong echt super’, vertelt Leopold van Asten na de prijsuitreiking. ‘Dat doet hij eigenlijk altijd wel, maar in Zürich had ik een lullige fout en in Mechelen waren we net buiten de tijd. Vandaag viel alles op zijn plek.’

Strakke ronde

De springruiter had als doel een strakke ronde neer te zetten, waardoor de 17 deelnemers na hem risico moesten nemen. ‘Dat is gelukt. Als er nog zoveel na je komen, is de kans groot dat er wel een paar sneller zijn. Gelukkig was dat er maar één; Julien Epaillard. Ik heb zijn rit gezien en weet waar hij het heeft gewonnen. Van de tweede naar de derde en na de dubbelsprong draaide hij heel kort. Ik moest in die wendingen even wachten.’

Van Asten heeft nu 29 wereldbekerpunten.’Dat is niet genoeg voor de finale. Ik denk dat ik er daar 36 of 37 voor nodig heb. Ik hoop daarom dat ik in Gotenburg nog deel mag nemen.’

Smullen

Voor het Franse publiek was het smullen. Drie landgenoten schopten het tot de barrage en ‘hun’ Julien Epaillard flikte het met Quatrin de la Roque LM (v. Quick Star). Als negende starter in de barrage reed hij de tijd van Van Asten aan gruzelementen. Door overal op een dubbeltje te draaien en gas te geven op de rechte lijnen, wist de Fransman in 35.92 seconden te finishen.

Twee starters voor hem was het Guido Klatte met Qinghai (v. Quidam de Revel) net niet gelukt om Van Asten te verslaan. Hij was foutloos in 38.09 seconden en werd derde.

Maikel en Verdi

Ook Maikel van der Vleuten en VDL Groep Verdi TN N.O.P. waren van de partij. Zij lieten vier strafpunten noteren in het basisparcours.

Bron: Hoefslag / Daniëlle Carrière

Foto: Remco Veurink