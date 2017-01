Laura Zwart neemt afscheid van Ionus: ‘Het was een hele klap’

Ruim 27 jaar werd hij, Ionus H (v. Dutchboy) van Laura Zwart. Een week geleden moest ze afscheid nemen van haar eerste toppaard. ‘Je weet dat het moment komt, maar als het dan zover is is het toch een hele klap.’

Springpaard met dressuurtalent

Zwart was afgelopen zaterdag op concours toen ze plots een telefoontje kreeg van haar vriend. ‘Hij belde om te zeggen dat Ionus niet lekker was, het leek op koliek en de dierenarts was al gebeld. Ik ben gelijk met volle vaart naar huis gereden’, vertelt ze. ‘Maar hij belde nogmaals nog voor ik thuis was, het was al voorbij. Ze hebben Ionus niet eens in laten slapen. Hij kreeg morfine en Buscopan voor de koliek, maar blies na de morfine z’n laatste adem al uit. Vreselijk!’

De amazone kocht de ruin als driejarige. ‘Ik liep destijds stage op een springstal. Ik heb hem samen met iemand anders zadelmak gemaakt, dat liep niet helemaal van een leien dakje. Het was echt een apart paard! Qua karakter en qua lopen.’

Zwart, die uiteindelijk carrière maakte als dressuuramazone, had eigenlijk meer ambitie voor de springsport. ‘Ik heb hem ook daarvoor gekocht, want hij sprong fantastisch. Vanwege zijn jonge leeftijd kon ik alleen niet starten met de ORUN opleiding springen, waardoor we dat jaar bij de dressuur zijn begonnen.’ Daar was het Johan Hamminga die het talent van het paard herkende.

‘Waarom doet ‘ie dat nou!?’

Samen begonnen ze op het laagste niveau, maar waren ze al snel succesvol in de subtop. ‘Eerst kijk je op tegen de Z2 en is het bijzonder om met een hoedje te mogen rijden. Daarna komt het ZZ-Licht in beeld en uiteindelijk mag je in de Lichte Tour met een dressuurrok starten, dat was echt een droom!’

De combinatie werd ook opgenomen in het allereerste Rabo Talententeam en zo begeleid door Anky van Grunsven. ‘Die heeft wel eens in de bak gestaan en gezegd: “Waarom doet ‘ie dat nou!?”. De volgende dag liep hij dan weer de sterren van de hemel’, aldus Zwart.

‘Hij had absoluut geen makkelijk karakter, maar Ionus heeft me wel heel veel gebracht. Ik moest het altijd psychologisch en rijtechnisch oplossen. Ik heb echt met gevoel leren rijden en daar heb ik nog dagelijks profijt van.’

Laurie Eskes voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding niet toegestaan.

Foto: privébezit Laura Zwart