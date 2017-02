KWPN HK: Drie zonen van Desperado en Ferdeaux naar derde bezichtiging

Zojuist werd de tweede bezichting van de KWPN hengstenkeuring afgerond. Met drie zonen zijn Desperado en Ferdeaux de topaanvoerders voor de derde bezichtiging.

Ad Valk

De kinderen van de zwarte hengst Desperado die met Emmelie Scholtens furore maakt in de lichte tour maakten een goede beurt in Den Bosch. Alle drie de aangewezen zonen van Desperado hebben bovendien gemeen dat Ad Valk eigenaar of mede-eigenaar is. Een compliment aan de hengstenhouder die een neusje heeft voor kwaliteit en op deze manier Desperado positief in de spotlights zet.

Sportprestaties in directe moederlijn

Onder de aangewezen zonen cat nr 394 Jivando S (Desperado x Nourejev), gefokt door Van de Scheur uit Rhenen. Een donkerbruine die op het eerste gezicht weinig sport in de pedigree heeft. En dat is een kwalijke zaak. In de wetenschap dat alles erfelijk is, zou de hengstenkeuringscommissie zeer kritisch moeten zijn op sportprestaties in de direct moederlijn. Daarvoor moet je bij Jivando S terug naar overgrootmoeder Fresia (v. Ahorn), die een hele reeks goede springpaarden bracht waaronder 1.60m paard Moonlight (v. Burggraaf).

Genetisch gezien

Vanuit dat opzicht bekeken is zijn halfbroer Jesperado KM (Desperado x Wynton) genetisch gezien interessanter. Jesperado KM komt uit Z2-dressuurmerrie Edelweis sport (dress). De moeder van Edelweis, Nice looking Nicky ster prest (v. Contango), bracht verder lichte tour paard Ulf (v. Jazz), nog een nakomeling die Z2 loopt en een 1.40m springpaard. De derde aangewezen zoon van Desperado is de oorspronkelijk in Oldenburg geregistreerde Jansen (Desperado x Fidertanz) gefokt door F.J.G. Baumler uit Terblijt.

Bottie-stam

Van Ferdeaux werden eveneens drie hengsten aangewezen voor de derde ronde. De hengst Jackpot (Ferdeaux x Metall) werd gefokt door Van de Goor uit Herpen. Grootmoeder Ratina L ster pref prest prok (v. Lancelot) bracht ondermeer lichte tour paard Cerano-Gold (v. Serano Gold) en een Z2 dressuurpaard. Catnr 481 komt uit een heel best nest. Deze Jumeaux SV (Ferdeaux x Jazz) is gefokt door Stal van de Sande uit Liempde. Zijn moeder Faradin elite IBOP (v. Jazz) is halfzus van de KWPN hengst Guardian S en komt uit de bekende Bottie-stam van René Franssen die reeds vele excellente sportpaarden heeft voorgebracht.

Fam Beyer

Ook cat nr 483 Jerveaux de Baian is een Ferdeaux zoon uit een absolute topstam, namelijk de directe vertakking van de Nomana-stam die ook Adelinde’s Parzival en KWPN hengst Governor voort bracht. Het betreft een fokproduct van Fam Beyer uit Boven-Leeuwen, dat nog steeds in eigendom is van de fokker in combinatie met G.A.M. Korbeld uit Nijverdal.In totaal wees de hengstenkeuringscommissie dressuur 25 dressuurhengsten aan voor de derde bezichtiging. Deze begint om 13.45 en is te volgen via de gratis live stream op kwpn.tvBron: Hoefslag

Foto: Leanjo de Koster / Digishots