Kür Theo Hanzon en Helena tijdens dressuurgala BWP

Twee Nederlandse dressuurruiters zijn op 17 maart te zien tijdens het dressuurgala van de BWP Hengstenkeuring in Meerdonk bij stal Hulsterlo. Theo Hanzon rijdt met zijn Grand Prix BWP-merrie Helena vh Goorhof (Gribaldi) een kür op muziek.

Hanzon noemt de zwarte merrie Helena een ‘prinsjesje’. ‘Ze is wel een echte merrie, je moet haar een beetje kennen, met haar maniertjes. Het is gewoon een sensibel typetje, maar ik heb een mega klik met haar. Ze gaat er altijd voor in de ring en laat je nooit in de steek. Voor mij is het een wereldpaard!’

Tommie Visser treedt tijdens de hengstenkeuring op als commentator en zadelt zijn Variohippique’s Vingino (Polansky) voor de afsluiter van de avond.

Dressuurhengsten

Van 16 tot 18 maart is de derde fase van de BWP hengstenkeuring. Op de vrijdagavond staat de dressuur centraal. Vanaf 19.00 uur worden de nieuwe kandidaat-dressuurhengsten getoond. Aan het einde van de avond wordt bekend welke hengsten worden goedgekeurd.

Daarnaast worden enkele goedgekeurde hengsten gepresenteerd, zoals Hero, Heros Begijnhoeve en Quanto Curo vh Bloemenhof. Tommie Visser legt intussen uit hoe er met zulke paarden gewerkt wordt.

Ook de hengsten die zich sinds kort elite mogen noemen, Bailamos Biolley (Sir Donnerhall X) en Aaron (Florencio) zijn in Meerdonk aanwezig.

Bron: Belgian-warmblood.com

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy