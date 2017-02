KSS Select Sale dressuur: 18 hengsten onder de hamer

Tijdens de slotdag van de KWPN Hengstenkeuring komen 18 dressuurhengsten in de KWPN Select Sale. Op vrijdag worden de hengsten aan de hand en aan de longeerlijn gepresenteerd. De veiling is morgen (zaterdag) en begint om 17.45 uur.

Handsome O

De KSS Select Sale kwam de laatste tijd minder positief in het nieuws door al het rechtbank nieuws van Handsome O , die als driejarige kampioen op deze veiling werd geveild en later hanentred bleek te hebben. Met de geselecteerde paarden voor de veiling morgen, hoopt het KWPN de veiling weer eens in een positiever daglicht te kunnen zetten

Joyfull-Els

In de collectie is opgenomen: Joyfull-Els, een zoon van de Grand Prix hengst Apache. Hij heeft een opvallend mooi type met een zeer interessante bloedopbouw waarbij Nederlandse en Duitse verervers gecombineerd zijn. Een interessante bloedvoering heeft ook 562 Jonkheer ter Kwincke. Zijn grootmoeder staat te boek als moeder van de Olympische KWPN-goedgekeurde keurhengst Glock’s Johnson (v. Jazz) die samen met zijn ruiter Hans Peter Minderhoud al jarenlang tot de internationale top behoort. 474 Jetlag is een van de highlights van de collectie. De bijzonder aansprekende hengst is geweldig gemodelleerd en heeft daarbij een extra bewegingsmechanisme.

Just Mickey Ook 520 Just Mickey heeft een hele bekende grootmoeder, namelijk de tweevoudige UTV-kampioene Dolly. Ze staat te boek als moeder van het Olympische dressuurpaard Just Mickey (v. Michelangelo) en meerdere internationale Lichte Tour paarden.

Bron: KWPN / Hoefslag

Foto: Leanjo de Koster / Digishots