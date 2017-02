KNHS scherpt reglement over ponymetingen aan

In het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS is per 1 april 2017 de mogelijkheid opgenomen om intensiever hermetingen bij pony’s uit te voeren. Een pony kan dan kort na de jaarlijkse meting opgeroepen worden voor een hermeting, die bindend is voor alle partijen.

In het wedstrijdreglement wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om pony’s op wedstrijden te meten. Er zal dan wel (net als op FEI-wedstrijden) een marge aangehouden worden van 2 cm.

Voor menpony’s gaat gelden dat deze tot en met hun 8e levensjaar jaarlijks moeten worden gemeten als deze een stokmaat hebben tussen 1.37m en 1.57m. Voor menpony ‘s die hier buiten vallen moet een eenmalige meting in het paspoort worden opgenomen.

Ponymeters zijn straks officials, waardoor deze ook onder het licentiesysteem vallen en bijscholingen moet bijwonen.

Zomertenue

Een andere wijziging in het reglement staat verder dat het bij outdoorwedstrijden niet meer aan de Federatievertegenwoordiger is om te bepalen of er met zomertenue gereden mag worden. Deelnemers bij springen, dressuur en eventing mogen dat dan zelf bepalen. Bij dressuur was dat al zo geregeld sinds 1 april 2016.

Prijzengeld

Dat het inschrijf- en prijzengeld wordt vrijgegeven voor wedstrijdorganisatoren, werd eind vorig jaar al bekendgemaakt. De wedstrijdorganisatie moet de inschrijfgelden en -prijzen wel in het vraagprogramma vermelden, zodat deelnemers ervan op de hoogte zijn en op de wedstrijd niet voor verrassingen komen te staan.

Ook moet een wedstrijdorganisatie in ieder geval deelnemers die een prijs hebben naast een geldprijs, waardebon of kunst- of gebruiksvoorwerp een plaatsingsrozet of een herinneringslint uitreiken. Bekijk ook de toelichting op dit besluit.

Bekijk hier het volledige reglement van de KNHS

Bron: KNHS

Foto: Shutterstock