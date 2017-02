KNHS-official stuurt Jamie (10) de hoek in

Apetrots zat de tienjarige Jamie Boeve afgelopen zaterdag op haar pony Pascha. Met een prachtig cijfer voor stijl was ze tweede geworden op de Overijsselse kampioenschappen in de klasse B-AB. Met het lint aan haar pony reed ze in Bathmen de rijbaan binnen voor de prijsuitreiking. Maar in plaats van felicitaties werd Jamie verteld dat ze maar in de hoek moest gaan staan.

In tranen

Jamie krijgt ten overstaan van het publiek te horen dat ze is uitgesloten en niet mee mag rijden in de ereronde. De reden? Ze had het paspoort van haar pony niet aan de juiste KNHS-official laten zien. In tranen ziet Jamie de andere ponyruiters hun ereronde rijden.

Jamie is ook de dagen erna nog ontroostbaar, meldt haar moeder Jorita Boeve. En zelf begrijpt ze er ook niets van. Nadat Jamie het basisparcours foutloos heeft afgelegd wordt bij de uitgang van de rijbaan de chip van haar pony Pascha uitgelezen.

‘Niet nodig’

‘Ik heb gelijk gevraagd: “Moet u het paspoort ook zien?” Dat was niet nodig’, vertelt Jorita Boeve. Ook na de barrage vraagt ze aan de chipuitlezer of hij het paspoort niet toch moet zien. ‘En nee, dat hoefde hij niet.’

Pas als Jamie in de prijsuitreiking naar de kant wordt gestuurd wordt het haar ouders duidelijk wat er aan de hand is. ‘Blijkbaar moest het paspoort ingezien worden bij een andere KNHS-official. Maar wij wisten van niets en de official die de chip uitlas en aan wie ik nog vroeg of hij het paspoort wilde zien zei ook niets.’

‘Te laat’

‘Toen ik Jamie huilend in de baan zag en begreep wat er aan de hand was heb ik gelijk het paspoort –dat ik al heel de dag in m’n zak had– aan de jury laten zien. Maar te laat, zeiden ze.’

En aan die uitleg twijfelt Jorita. ‘Volgens het reglement moet je worden uitgesloten als je op het eerste verzoek van een official óf het einde van de desbetreffende rubriek het paspoort niet kunt laten zien. Wij hebben het zelfs twee keer gevraagd of het niet gecontroleerd moest worden en het in de prijsuitreiking gelijk laten zien!’

‘Paardensport moet leuk blijven’

Familie Boeve heeft contact opgenomen met de KNHS, maar nog geen reactie teruggekregen. ‘Maar wat daar ook uitkomt het mooie is er vanaf. Jamie zei al tegen me: “Mama, ze hebben m’n moment afgepakt. Ik had zo graag het Wilhelmus gehoord en de ereronde gereden.”

‘Dit is zo kindonvriendelijk. Jamie wist niet eens wat ‘uitsluiting’ betekende.’

De KNHS laat aan Hoefslag in een reactie weten: ‘Het is heel vervelend dat een tienjarige amazone zo’n nare ervaring heeft gehad tijdens het KNHS Regiokampioenschap. Paardensport is leuk en dat moet het blijven helemaal als het gaat om kinderen. Momenteel wordt de kwestie intern bij de KNHS onderzocht en daarbij wordt contact opgenomen met alle betrokkenen.’

