Marc Houtzager: ‘Jammer van de tijdfout’

De Deen Soren Pedersen schreef zojuist met Tailormade Chaloubet (Chacco-Blue) de 1.50 meter rubriek op zijn naam tijdens de CSI3* in het Duitse Neumünster. De tweede plek ging naar de Belg Olivier Philippaerts met H&M Cabrio Van De Heffinck (Cassini I); Marc Houtzager werd knap derde met Sterrehof’s Baccarat (Padinus).

Ook Albert Zoer plaatste zich voor de tweede omloop. Hij liep met Gigolo (Cicero Z) tegen twee springfouten aan en werd uiteindelijk 9e.

Tijdfout

Houtzager kreeg een tijdfout in de eerste omloop. ‘Baccarat sprong goed en het voelde eigenlijk heel snel, maar we waren net buiten de tijd.’ Vanwege die tijdfout besloot hij in de barrage geen risico te nemen en ‘gewoon binnen de tijd’ te blijven. ‘Kendra Claricia Brinkop had ook een tijdfout, dus gelukkig was ik in de barrage sneller.’

Houtzager zadelde Sterrehof’s Baccarat vrijdagavond ook voor de CSI3* rubriek direct op tijd, waarin hij twaalfde werd. ‘Neumünster is hier een heel mooi concours met een goede sfeer. Morgen rijd ik met Baccarat nog de Grote Prijs, dan is het klaar.’

Foto: Remco Veurink