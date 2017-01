KFPS kiest voor de jeugd: Jurre 495 kampioen

‘De jeugd heeft de toekomst’, zo sprak de jury tijdens de hengstenkeuring van het KFPS. Na een spectaculaire finale was het dan ook de jonge Maurits 437-zoon Jurre 495 die gekroond werd tot algemeen kampioen.

Kandidaten voor de titel waren de dertienjarige Mewes 438 (v. Teeuwis), negenjarige Alwin 496 (v. Felle 422), vijfjarige Nane 492 (v. Wimer 461) en zesjarige Jurre 495 (v. Maurits 437). Tsjalle 454 (v. Mintse 384), de winnaar van vorig jaar, haalde de finale niet.

Aan elkaar gewaagd

Mewes 438 werd kampioen bij de oudere hengsten, maar moest nu buigen voor de jongere generatie. Hoewel de naam van Alwin 496 door het publiek gescandeerd werd kon ook hij niet op tegen het geweld van de jeugd.

Nane 492 en Jurre 495 waren aan elkaar gewaagd. Beide hengsten zijn zeer rastypisch, gingen met veel expressie door de baan en gaven een geweldige show weg. Nane 492 werd geroemd om zijn cadans, maar had nog net een fractie meer buiging in het spronggewricht mogen tonen. Hij mocht uiteindelijk opstellen als reservekampioen, waarna Jurre 495 het kampioenslint omgehangen kreeg.

‘Donders veel geluk’

Jurre 495 werd gefokt door H. Beinum te Schraard en is in eigendom van Stal Chardon te Jorwert. ‘2017 is goed begonnen zo!’, reageerde een blije Jelmer Chardon. Hij bracht de hengst voor. ‘We hebben donders veel geluk met de paarden, dit is echt een jongensdroom en ook een geweldige boost voor ons bedrijf.’

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots