Staande ovatie voor kersverse keurhengst Alexandro P

De Gelderse hengst Alexandro P kreeg vandaag in de Brabanthallen in Den Bosch een staande ovatie. Op de KWPN Hengstenkeuring werd hij als kersverse keurhengst gehuldigd. Dat een bijzondere prestatie, zeker omdat Alexandro P slechts 12 jaar oud is.

Alexandro P

Alexandro P kreeg dit predicaat toegekend vanwege zijn nakomelingen, die zich in grote getale positief onderscheiden op zowel het keuringsterrein als in de sport. Zo is de kersverse winnaar van de hengstencompetitie voor Gelderse paarden, namelijk Henkie onder Adelinde Cornelissen, een zoon van deze bewegingsgeweldenaar. Maar met name in de mensport zijn de nazaten van Alexandro P populair.

Lees ook: Henkie wint hengstencompetitie dressuur Gelderse paarden

Zelf wordt de bruine door amazone Gwen Brinksma uitgebracht in het ZZ-Zwaar dressuur. “Hoe trots en blij kan je zijn dat ik de net tot keur verklaarde hengst Alexandro P mag rijden! Joepie …’, is haar reactie op Facebook.

Familie Peters

De honneurs van de fokkers, de familie Peters werden tijdens de huldiging waargenomen door Ferdinand Peters. Tijdens de ereronde danste de kersverse keurhengst door de baan tot enthousiasme van het publiek.

Bron: Hoefslag

Foto: Digishots