Jur Vrieling: ‘Ik zat een beetje te slapen’

Na zijn overwinning met Arezzo VDL in Den Bosch gisteravond, stapte Jur Vrieling meteen bij een vriend in de auto om vandaag deel te kunnen nemen aan het CSI3* op de terreinen van Glock in Treffen. Dat leverde hem vanmorgen in een 1.40m een mooie vierde prijs op. Vanmiddag met Corporal VDL liep hij een tijdfout op in het Gaston Glock’s Championat. ‘Ik zat een beetje te slapen’, vertelt de springruiter.

Beetje dom

Corporal sprong heel goed’, zegt Vrieling, ‘maar ik was een beetje dom. In de basisomloop van het 1.50m bleven 11 combinaties foutloos en was er voor Vrieling nog wat prijzengeld voor de twaalfde plaats.

In de barrage bleven negen combinaties foutloos, waaronder Ben Schröder die met Davino Q (v. Vingino) negende werd en daarmee het beste resultaat neerzette in deze rankingproef.

De winst ging naar de Zweedse Marlin Baryard- Johnsson die in het begin van de barrage nipt de leiding overnam van de Zwitser Fabio Crotta, maar die vervolgens niet meer af stond.

Zypern III

Met Casall-dochter Zypern III was Vrieling vanochtend vroeg nog wel goed wakker. Met de Casall-dochter sprong hij naar de vierde plaats in het 1,40m-puntenspringen. ‘Zypern sprong extreem goed, echt fantastisch’, is de springruiter euforisch. ‘Het is een heel goed paard, die zich ook heel goed ontwikkelt.’

‘Waarom ik midden in de nacht naar Oostenrijk rijd? Ik vind het gewoon een heel mooi concours. En het is mijn werk’, besluit Vrieling.

Bron: Hoefslag / Daniëlle Carrière

Foto: archief VDL Stud