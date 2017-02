Jur Vrieling: ‘Goed dat ik als laatste mocht starten’

Jur Vrieling schreef zaterdag de Grote Prijs van de Arctic Equestrian Games in het Noorse Vestfold op zijn naam. Met de hengst Carrera VDL (v Cardento) kwam hij als laatste aan de start van de barrage, ‘anders had ik zeker niet zo hard gereden’, aldus Vrieling.

Slechts vier ruiters plaatsten zich voor de barrage van de CSI2*over 1.45 meter. ‘De wedstrijd was in een klein bakje met best wel wat publiek en rumoer. Daar hadden wel wat paarden last van denk ik.’

Snel parcours

De bruine hengst van Vrieling had geen moeite met het snelle parcours. ‘Er stonden een paar brede oxers die direct uit de wending genomen moesten worden, maar hij sprong gewoon goed.’

Voor zijn barrage kon Vrieling de rit van de Noor Johan-Sebastian Gulliksen nog zien. ‘Hij sprong een hele strakke rit. Voor onze start kon ik nog net de laatste hindernis zien van de ruiter voor mij, dan weet je wat je te doen staat.’

Op de vierde plek vinden we overigens nog een Cardento-nakomeling: De merrie Dynamique Dml en haar Noorse ruiter Nadja Havnegjerde. https://www.hippomundo.com/pedigree/performance/526981 Dynamique Dml werd gefokt door D.M. Leistra in Heerenveen.

Vestfold

Vrieling was met drie paarden in Vestfold. Met Apatshe B (v Acasino) won hij donderdag de CSI2* kleine tour over 1.30 meter. Met de schimmelhengst Dallas (v Douglas) eindigde hij op de 17e plek van de CSI2*1.40-rubriek.

Voor Vrieling loopt het indoorseizoen ten einde en is de planning voor het outdoorseizoen nog niet gemaakt. ‘Voor de hengsten is het dekseizoen begonnen. Hierop worden de concoursen aangepast. Voor een schema moeten we nog om de tafel.’

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink