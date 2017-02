Jessica von Bredow-Werndl zwanger

De Duitse amazone Jessica von Bredow-Werndl is zwanger. Zij en haar echtgenoot Max von Bredow verwachten hun eerste kindje in augustus, meldt Dressurtsport Deutschland.

De amazone, die onder meer furore maakt met haar KWPN-ers Unee BB (Gribaldi) en Zaire E (Son de Niro) wil in maart nog aan de start verschijnen van de wereldbekerfinale in Omaha. Het Europees Kampioenschap in augustus kan ze vanwege haar zwangerschap niet meer rijden.

‘Het gevaar is dat je je als ruiter steeds op allerlei kampioenschappen richt, maar als je een zwangerschap almaar uit blijft stellen, is het een keer te laat,’ legt de Duitse uit. ‘Ik word deze week 31 en we zijn nu drieënhalf jaar getrouwd. Nu is het moment.’

Na de wereldbekerfinale rijdt Von Bredow-Werndl door zolang als het gaat. ‘Ik doe wat mijn gevoel me ingeeft. Maar op dit moment voel ik me super.’

Bron: Dressurtsport Deutschland

Foto: DigiShots