Jelmer Hoekstra verlaat Stal Thijssen

Na drie succesvolle jaren vertrekt springruiter Jelmer Hoekstra bij Stal Thijssen in het Limburgse Sevenum. Het Rabo Talent staat open voor nieuwe avonturen, ‘misschien wel in het buitenland’.

Jelmer Hoekstra kende de afgelopen drie jaar mooie successen op internationaal niveau met de paarden van Stal Thijssen. Zo won hij vorig jaar zomer de Grote Prijs van Wierden met Quinoa des Riollets en werd hij met diezelfde merrie tweede in de Glock Grand Prix van Tubbergen.

Met Arakorn won hij het 1,45m in Tubbergen en met deze Cantos-zoon eindigde hij als tweede in de Grote Prijzen van Opglabbeek en Wilków.

Opvallend waren ook zijn overwinningen met Aken Utopia in de Six Bar van zowel CHIO Rotterdam als Outdoor Gelderland. Verder boekte hij met bekende paarden als Be Gentle, Bulavsco en Chaplin zeer aansprekende resultaten.

‘Ik heb heel veel te danken aan Leon en de rest van het team op Stal Thijssen’, licht Hoekstra toe. Na drie jaar is hij toe aan een nieuwe stap in zijn carrière. ‘De komende tijd ga ik me oriënteren hoe ik verder zal gaan. Ik wil Leon en Dorien Thijssen bedanken voor de mooie kansen die zij mij de afgelopen jaren hebben gegeven.’

Foto: DigiShots