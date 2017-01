JA: Edward Gal met 74,6 procent bovenaan *Liveblog*

In het begin van de proef van Edward Gal en Glock’s Voice tijdens de FEI wereldbekerwedstrijd van Jumping Amsterdam sluipen wat foutjes, maar de hengst herstelt zich snel. Met 74,6 procent gaat Gal voorlopig aan de leiding.

De spanning uit zich met een tong die af en toe zichtbaar is en een storing in de overgang naar stap, waarin het achterbeen optrekt. Onder toeziend oog van de nieuwe Nederlandse bondscoach Rien van der Schaft laat Glock’s Voice vervolgens een mooie uitgestrekte galop zien, een zigzagappuyement dat hoge cijfers oplevert en prachtige pirouettes. Ook de galopwissels om de pas zijn prima.

Madeleine Witte-Vrees

Madeleine Witte-Vrees en de pas 10-jarige Cennin (Vivaldi) nemen de tweede plek over van Jessica Von Bredow-Werndl met een score van 73.32 procent. Het Franse jurylid Raphael Saleh plaatst de combinatie zelfs bovenaan met ruim 75 procent.

De KWPN erkende hengst maakt eigenlijk maar twee foutjes. Na het binnenkomen galoppeert hij even waar hij moet draven en er zit een storing in de galopwissels om de pas, wat 5-en en 6-en oplevert.

Verder toont het talent zijn fantastische, ruime uitgestrekte stap en blijft hij ook in de verzamelde stap correct doorbewegen. Ook de piaffe wordt met een mooi ritme gereden. De wissels om de twee passen worden door het Franse jurylid met een 9 beloond.

Stephanie Brieussel

De Franse Stephanie Brieussel verscheen met haar 12-jarige sensibele KWPN-ruin Amorak (Special D) als eerste aan de start. De 42-jarige amazone noteerde met een nette proef zonder grote fouten een score van 69.7 procent.

Emmelie Scholtens

Als eerste Nederlandse deelnemer reden Emmelie Scholtens en de KWPN-hengst Apache (UB40) de ring binnen. Met prachtige appuyementen, een goede piaffe en uitstekende balans was Apache goed bij de les.

De overgangen van en naar de piaffe zijn zichtbaar verbeterd. De expressieve hengst liet een mooie serie galopwissels om de pas zien en een mooi opwaarts beeld. Een fout bij de eners kostte helaas punten. De proef werd beloond met 71,56 procent.

Juliane Brunkhorst

Een paar kleine storingen in de proef van de Duitse Juliane Brunkhorst en haar Hannoveraanse hengst Fuerstano (Fuerst Heinrich) zorgden ervoor dat de score bleef steken op 67,1 procent en een voorlopig vierde plaats.

Patrick van der Meer

Patrick van der Meer en Zippo (Rousseau) werden op het laatste moment aan de startlijst van Jumping Amsterdam toegevoegd, vanwege de afmelding van Diederik van Silfhout en de geblesseerde Arlando. De jury beloont de proef van Van der Meer, met de kenmerkende mooie uitgestrekte stap van Zippo, met 70.1 procent en een voorlopige derde plaats.

Henriette Anderson

Henriette Anderson en Warlocks Charm (Jazz) verschijnen niet aan de start. De KWPN-ruin heeft zich geblesseerd tijdens het losrijden. Vanwege bloed aan het been van Warlocks Charm is de combinatie uitgesloten van deelname.

Jessica Von Bredow-Werndl en de KWPN-merrie Zaire-E starten als eerste combinatie na de pauze. De score van 72.84 had hoger uit kunnen vallen als de merrie niet was geschrokken tijdens de uitgestrekte draf. Von Bredow-Werndl neemt wel de tweede plaats over van Emmelie Scholtens.

Jorine Verwimp

De 20-jarige Jorine Verwimp uit België wordt door het ene jurylid als 2e geplaatst en door het andere als 7e. De proef begint goed, maar de 17-jarige KWPN-ruin Tiamo (Lester) wordt gaandeweg de proef wat heet en dan worden wat fouten gemaakt.

De oude stalamazone Anky, die nu stal Verwimp als thuisbasis heeft, noteert 71.06 procent en een voorlopige vijfde plaats.

Volg de wedstrijd live via clipmyhorse.tv



De uitslagen vind je op results.scgvisual.com

Foto: DigiShots

