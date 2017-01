JA Grote Prijs-winnaar Delaveau: ‘Ik heb een ongelofelijk goed weekend’

De Fransman Patrice Delaveau was tevreden over zijn weekend in de RAI. Zijn Lacrimoso 3 HDC was in de Grote Prijs van Jumping Amsterdam onbetwist de snelste in 37.14 seconden. En zaterdag won hij ook al tweemaal.

‘Ik heb een ongelofelijk goed weekend gehad hier inderdaad’, aldus de Fransman. ‘Blijkbaar zijn de paarden en ik in goede vorm. Ik wist dat Pieter (Devos) snel kon zijn, dus heb ik flink gas gegeven in de barrage. Lacrimoso sprong super fijn.’

In de Grote Prijs werd het podium door alleen maar buitenlanders gedomineerd. Beste Nederlander was Ben Schröder, die met Davino Q op de vijfde plaats eindigde. ‘Het was voor het eerst op dit niveau voor mijn paard en ik kan niet anders dan blij zijn. Ik ben zeer tevreden over dit debuut,’ zei hij na afloop.

Op de tweede plaats was de Belg Pieter Devos terug te vinden. Zijn Dream of India Greenfield was snel. ‘Maar net niet snel genoeg,’ lacht Devos. ‘Ik wist dat Patrice na mij een strakke tijd neer kon zetten, dus ik heb alles gegeven. De sfeer op Jumping Amsterdam is altijd geweldig. Het publiek is zo enthousiast, echt fantastisch. Daarom kom ik hier heel graag. Ik wil proberen met dit paard de Wereldbekerfinale te halen. Ik moet nog een paar punten, hopelijk kan ik die behalen in Bordeaux.’

