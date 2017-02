Isabell Werth wint weer met Emilio

Isabell Werth heeft in Gothenburg de kür van de FEI wereldbekerwedstrijd op haar naam geschreven met Emilio (v Ehrenpreis). Ze noteerde een prachtige score van 84,20 procent en bleef daarmee de Zweedse Patrick Kittel met Delaunay (v Dr. Doolittle 45) ruim voor.

Zowel de Zweed als de nummer drie, Jessica von Bredow-Werndl, scoorden overigens ook boven de 80 procent. Kittels kür met de 11-jarige Oldenburger was goed voor 80.91 procent. De zwangere von Bredow-Werndl bleef daar maar een heel klein beetje onder met haar KWPN-hengst Unee BB (v Gribaldi) met 80.845.

De kür van Katja Gevers en Thriller (v Gribaldi) was goed voor een nette 73.63 procent en een zesde plek. Margot Timmermans Catch Me (v Dreamcatcher) had evenals donderdag last van spanning. Met 62,665 procent werd ze elfde.

Vijfde zege

Het is de Duitse zege van Werth in deze wereldbeker-reeks. De laatste wedstrijd voor de finale in Omaha (VS) eind maart is tijdens Indoor Brabant op 11 maart.

Werth reed al vijftien keer een wereldbekerfinale. Ze won de wereldbeker voor het eerst in Gothenburg in 1992 met Fabienne (v Feuerschein I) en voor de tweede keer in Las Vegas in 2007 met Warum Nicht FRH (v Weltmeyer)

Klik hier voor de uitslagen.

Foto: Remco Veurink

De tussenstand in de strijd om de wereldbeker:

1. Isabell Werth GER – 80

2. Kristy Oatley GER – 55

3. Carl Hester GBR – 54

3. Fabienne Lutkemeier GER – 54

3. Marcela Krinke Susmelj SUI – 54

6. Jessica von Bredow-Werndl GER – 53

7. Judy Reynolds IRL – 52

8. Madeleine Witte-Vress NED – 51

9. Patrik Kittel SWE – 44

10. Mai Tofte Olesen DEN – 40

10. Inna Logutenkova UKR – 40

12. Severo Jesus Jurado Lopez ESP – 37