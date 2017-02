Inge Coenen verkoopt bedrijf

Onlangs berichtten we nog dat Djuice, het toppaard van dressuuramazone Inge Coenen, in training staat bij Grand Prix-amazone Kirsten Beckers. Inmiddels heeft Coenen op Facebook bekend gemaakt dat ze haar dressuurstal heeft verkocht. ‘Ik ga nu met lesgeven verder en stort me op dressage coaching’, vertelt Coenen terwijl ze onderweg is naar een jurycursus.

Springstal

Dressage Stable Inge Coenen wordt nu een springstal. De Braziliaanse springruiter Yuri Mansur kocht de accommodatie in Venlo. ‘De laatste tijd ben ik vooral bezig geweest met de verkoop en nu kan ik verder plannen’, zegt Coenen. ‘Bloed blijft echter stromen waar het niet gaan kan, en heb besloten zeker betrokken te blijven in de paardenwereld! Ik ben nu onderweg naar mijn tweede jurycursus en ik wil verder in de dressage coaching.’

Natuurlijk ging Coenen, die nog steeds hard aan haar herstel werkt na een ongelukkige val vorig jaar juni, niet over één nacht ijs. ‘Om het bedrijf aan te houden voor het geval dat ik misschien toch weer zou gaan rijden, zag en zie ik niet zitten. Een verkoop kwam op ons pad. Voor mij toch een hele stap, maar hoop dat ik over een tijd kan zeggen dat ik een goede keuze gemaakt heb.’

Verder ontwikkelen

‘2017 ga ik gebruiken om binnen mijn grote netwerk, veel kennis op te doen! Mezelf uitdagen, veel leren en hiermee mijzelf verder ontwikkelen is mijn belangrijkste focus!’

Coenen is nu coach niveau 4 en ze heeft plannen om niveau 5 te gaan doen. ‘Dat is een pittige cursus. Nu we het bedrijf hebben verkocht, gaan we even gehuurd in een appartement wonen om vandaar verder uit te kijken naar een woonhuis. Als ik in het in het appartement zit, krijg ik ook weer meer tijd om de rest op orde te krijgen.

Inge Coenen runde haar eigen dressuurstal in Venlo. In juni vorig jaar kwam Coenen ongelukkig ten val. Sinds haar thuiskomst in september werkt de amazone nog steeds hard aan haar herstel. Ze heeft altijd de focus op de topsport gehad en trainde bij Edward Gal en Nicole Werner. Ze leidde meerdere paarden op tot en met Lichte Tour. Met de talentvolle Djuice (v. Jazz) startte ze in de Prix St.Georges. Inge geeft les tot en met Lichte Tour.

