Hoefslag geeft weg: ‘The farmer, the coal merchant, the baker’

In Hoefslag Magazine hebben we vrijwel elk nummer leuke weggeefacties. Boeken, kaartjes voor grote evenementen, filmkaartjes, en allerlei andere dingen. Uiteraard exclusief voor onze Magazine lezers. In Hoefslag 2 gaven we een review van het boek ‘The farmer, the coal merchant, the baker’ van Liz Barclay en mochten we vijf boeken weggeven.

The farmer, the coal merchant and the baker

In dit Engelstalige grotendeels autobiografische boekje blikt Liz Barclay terug naar haar jeugd toen ze in de Achterhoek opgroeide in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Grote en inmiddels bekende hengstenhouders als Henk Nijhof, Johan Venderbosch en trainers Roeli Bril en Jan Oortveld passeren de revue. Haar beschrijving is doorspekt met anekdotes uit die tijd.

Hoefslag geeft weg

Hoefslag mocht vijf boeken weggeven. De winnaars zijn inmiddels bekend, het zijn de volgende Hoefslag Magazine lezers:

Devloo Delva Nicolas, Manege Equibeach, Koksijde (België)

Joke van Loon, Dieren

Yvonne Brokaar, Heerhugowaard

J.J.J. Zegers, Terneuzen

J. Peereboom, Heinenoord

De winnaars krijgen het boek thuisgestuurd. Alvast veel leesplezier toegewenst.

Mocht je niet gewonnen hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in dit boek: het is te koop via amazone.com

Bron: Hoefslag

Foto: Liz Barclay