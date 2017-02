HK: Derde bezichtiging dressuurhengsten

De derde bezichtiging van de dressuurhengsten op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch vindt vanmiddag plaats. De commissie nodigde gisteren en vandaag in totaal 40 hengsten uit voor deze laatste bezichtigingsronde. Volg hier welke hengsten er vandaag worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Groep 1

In de eerste groep viel slechts 1 hengst af en werden dus negen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. 325 Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) en 486 Jewel (Ferdinand x Santano) werden uitgenodigd voor de kampioenskeuring.

Ook aangewezen zijn:

301 Joyrider E.H. (Ampère x Jazz)

318 Jaquido (Aquido x Jazz)

378 Destino (Danciano x Diamond Hit)

427 (Easy Game x Summertime)

429 Jewel Star (El Capone x Krack C)

494 Jakarta L.E. (Five Star x San Remo)

501 Ferrero VDB ( For Romance x Don Crusador)

Groep 2

In de tweede groep viel ook 1 hengst af. 526 Jureno (Negro x Johnson) werd aangewezen en uitgenodigd voor de kampioenskeuring.

Ook aangewezen zijn:

505 (Gandhi x Don Vino)

518 Jackson STH (Johnson x Fidertanz)

543 Joop ! Tc (Ravel x Krack C)

553 Jazzuan SVN (Sezuan x Jazz)

554 Justum DBG (Sezuan x De Niro)

560 Jayden HB (United x Uphill)

570 Z (Zhivago x Locato)

De kampioenskeuring vindt aansluitend plaats.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots