Hengst Velazquez van Laura Quint te koop *video*

De 15-jarige hengst Velázquez (Krack C x Alasca) van Laura Quint staat te koop. De vraagprijs van de schimmel is 65.000 euro.

Velázquez en Quint maakten in 2015 deel uit van het Nederlandse juniorenteam dat een zilveren teammedaille wist te behalen op het EK Junioren. Ook won de combinatie een bronzen medaille op het NK Junioren.

Volgens de advertentie op eurodressage.com is Velázquez een paard met een ‘hart van goud dat meer dan ervaren is op internationale wedstrijden’. De hengst wordt omschreven als een perfecte leermeester en een paard met een opmerkelijk lief karakter.

De schimmel is opgeleid tot lichte tour en is ook op dat niveau uitgebracht.

‘Velázquez geeft je echt een onbeschrijfelijk gevoel wanneer je aan het rijden bent en hoewel we eigenlijk al weer een tijd een combinatie vormen rijd ik hem iedere keer weer met veel plezier’ zegt Quint op haar eigen website.

De hengst word verkocht omdat Quint niet van plan is hem nog mee te nemen op wedstrijden en het zonde vindt om hem nu al met pensioen te sturen. ‘Velázquez is in topvorm en iemand anders kan nog heel veel plezier van hem hebben. Ik heb heel veel mooie dingen met hem bereikt, maar daar laten we het bij.’

De 19-jarige amazone werkt momenteel fulltime in de paarden en heeft naast een aantal traingingspaarden ook twee beloftes op stal waarmee ze wedstrijden rijdt. “Donna Lisa (Dancier x Wolkentanz) kochten we als 3-jarige en werd getraind door Dominique Filion. Donna is nu 8 en ik ga haar uitbrengen op Prix St. George-niveau.’

Ook de eveneens 8-jarige Edison (Johnson x Sandreo) staat bij Quint op stal. ‘We hebben hem samen met de fokker, Roelof Veerman. Ik start hem nu in het ZZ-licht, maar wil binnenkort overstappen naar de Prix St. George.

Quint wil nog benadrukken dat ze Velázquez niet zomaar aan de kant zet. ‘Ik krijg wisselende reacties op mijn besluit. Maar ik wil niet dat hij een soort derde wiel aan de wagen wordt, dat verdient hij niet. Hij betekent heel veel voor me en gemengde emoties horen daar dus ook bij.’

Foto: DigiShots