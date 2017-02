HC: Ook in klasse M twee Totilas-zonen bovenaan

Totilas-zoon Governor won vanavond op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch onder Adelinde Cornelissen overtuigend de finale van de Isah Hengstencompetitie klasse M. De Competitiewinst was voor halfbroer Glock’s Toto Jr met Marieke van der Putten.

Net als in de klasse L, stonden er in de klasse M twee Totilas-zonen bovenaan. Governor scoorde 86 punten en Glock’s Toto Jr. 84. Laatstgenomende ging voor de finale al aan de leiding en won de competitie met 351 punten.

Derde in competitie

Guardian S (v. Bodyguard Moorland) werd in de finale gedeeld vijfde, maar wist in de competitie de tweede plaats te behouden. Governor werd derde in de competitie.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots