HC: Four Legends KS naar zege in klasse Z

Wynton-zoon Four Legends KS won vanavond op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch niet alleen de finale, maar stond ook aan kop in de eindstand van de Isah Hengstencompetitie in de klasse Z. De zwartbruine liet onder Stephanie Kooijman 86 punten noteren en dat maakte een totaal van 334.

Foundation (v. United) werd met Franka Loos zowel tweede in de finale met 85 punten, als tweede in de competitie met 331.

Feel Good (v. Contango) werd met Marlou de Ruijter derde met 76 punten en Electron (v. Ampère) werd met Annemarie Brouwer vierde met 71 punten. In de eindstand was Electron derde en Feel Good vierde.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots