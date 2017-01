Harrie Smolders helpt 10-jarige Linde in Zappsport

De tienjarige Linde Boersma heeft de hulp van het tv-programma Zappsport ingeroepen omdat het springen met haar pony niet zo lekker gaat. Niemand minder dan olympisch springruiter Harrie Smolders schiet te hulp.

Linde heeft moeite om in het zadel te blijven zitten en een val van haar pony leverde haar al een blauw oog op. De amazone vindt het moeilijk om de afstand tussen de hindernissen te bepalen en om goed in het zadel te blijven zitten.

Smolders vindt het vooral belangrijk om de balans van Linde te verbeteren en laat haar een poosje zonder beugels en daarna in de verlichte zit rijden. ‘En niet naar beneden kijken Linde, want dan doet je pony dat ook,’ geeft hij aan.

De juiste afstand bepalen wordt gemakkelijker wanneer Linde met haar pony over grondbalkjes moet draven. Of de oefeningen van Harrie Smolders hebben geholpen en of de balkjes in het afsluitende parcours blijven liggen, zie je in Zappsport.