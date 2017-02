Groninger Paard viert jubileum tijdens hengstenkeuring

De Vereniging het Groninger Paard bestaat dit jaar haar 35 jaar. Dit jubileum wordt gevierd tijdens de jaarlijkse hengstenkeuring op zaterdag 25 februari op de HJC Manege in Tolbert.

De laatste Groninger hengst Baldewijn werd in 1978 van de slager gered en aangekocht met steun van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Baldewijn is nog terug te vinden in de stambomen van de huidige populatie Groninger paarden. Het huidige Groninger paard is nog steeds zeldzaam. In samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen zet de Vereniging het Groninger Paard zich met hart en ziel in om dit levend erfgoed te behouden.

Ter gelegenheid van het jubileum zal de commissaris van de Koning in de provincie Groningen, de heer F.J. Paas bij dit evenement acte de présence geven. De commissaris van de Koning zal in een koets worden onthaald.

In totaal worden dit jaar 15 hengsten ter keuring aangeboden, waarvan 6 nieuw te keuren hengsten en twee hengsten van zusterstamboeken. Het programma begint om negen uur ’s ochtends en is rond vier uur afgelopen.

Om de veelzijdigheid, betrouwbaarheid en het nuchtere karakter van het Groninger paard te tonen zijn ‘s middags vanaf 13.00 uur een aantal demonstraties, waaronder aangespannen en onder het zadel, waarvan één combinatie op Z-niveau.

Bron: hetgroningerpaard.nl

Foto: Catalogus hengstenkeuring het Groninger Paard 2017