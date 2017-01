Gregory Wathelet wint Grote Prijs van Leipzig

Twaalf combinaties wisten zich vanmiddag te plaatsen voor de barrage van de Grote Prijs van Leipzig, die meetelt voor de FEI Wereldbeker. Het was de Belg Gregory Wathelet die met de elfjarige Westfaalse schimmelmerrie Coree (v.Cornet Obolensky ) foutloos bleef en met 41.77 seconden de snelste tijd wist neer te zetten.

Onder de twaalf deelnemers aan de barrage bevonden zich geen Nederlanders. Van de deelnemers bleven er in de barrage in totaal negen nog eens foutloos. Alleen de Fransman Kevin Staut wist in de buurt te komen van de tijd van Wathelet. Met zijn zestienjarige vosruin Reveur de Hurtebise HDC (v.Kashmir van Schutershof) was hij met een tijd van 41.94 net een fractie van een seconde langzamer dan de Belg.

De Duitser Niklas Krieg volgde op de derde plaats met de dertienjarige Holsteiner Carella (v.Clearway), maar zijn tijd van 43.76 was toch beduidend langzamer dan die van de nummers één en twee. Als vierde eindigde Ludger Beerbaum met de Holsteiner Casello (v.Casall) en daarna volgde Markus Brinkmann met Pikeur Dylon (v.Diamant de Semilly).

Beste Nederlander was Maikel van der Vleuten, die met de KWPN-er VDL Groep Verdi TN NOP (v.Quidam de Revel) met vier strafpunten over de finish van het basisparcours kwam en daarmee op een 25e plaats eindigde.

Bron: De Hoefslag

Foto: Dirk Caremans