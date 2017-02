Govoni: ‘Antonio’s vermogen lijkt onbegrensd’

Met KWPN’er Antonio (v. Oklund) was Italiaan Gianni Govoni gisteravond Op het Glock Horse Performance Center wederom alle concurrenten te snel af. Hij won de 1,55m-rankingproef. Vijftien combinaties selecteerden zich voor de tweede manche , waaronder drie Nederlanders.

Eerste nulronde

29 deelnemers gingen van start in de Glock’s Perfection Your, de laatste rubriek gisteravond. Het ging om 26.000 euro prijzengeld. De Oostenrijkse Julia Houtzager-Kayser deed met Sterrehof’s Cayetano een gooi naar de hoofdprijs van 6.500 euro en zette de eerste nulronde neer. Haar tijd van 43,36 seconden werd uiteindelijk nog door twee combinaties verbeterd.

Gianni Govoni won vorig jaar de Gaston Glock’s Grand Prix Salzburg en manifesteerde zich dit weekend al twee keer eerder op de eerste plaats in de CSI3* Glock’s Perfection Tour. Met zijn grote KWPN-ruin Antonio koos de 49-jarige voor een goede mix tussen risico en voorzichtigheid en galoppeerde na 43,36 seconden over de finish.

Alles uit de kast

‘Antonio is een zeer speciaal paard, die een eigen routine heeft. We proberen hem altijd rustig te houden, omdat hij zeer opgewonden en ongeduldig kan worden’, vertelt de Italiaan. ‘Zijn vermogen lijkt onbegrensd, maar hij springt daarvoor ook op zijn eigen manier. Voor de Glock’s 3* Grand Prix van morgen proberen we natuurlijk alles uit de kast te halen om wederom bovenaan te staan.’

Zwitser Werner Muff werd tweede met zijn pas negenjarige Contendro-zoon Cosby in 46 seconden. Jur Vrieling zorgde voor het beste Nederlandse resultaat. Met Corporal VDL werd hij vijfde (0/4-44.01). Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) werden achtste (0/4-46.29) en Gert-Jan Bruggink werd tiende met Connely 2 (v. Calvados Z) (0/4-46.72).

Houtzager derde

Houtzager en Sterrehof’s Bylou werden eerder op de dag nog derde in het 1.45m-tweefasen in de Perfection Tour. Ook deze proef telde mee om Longines rankingpunten.

Bron: persbericht

Foto: Glock / Michael Rzepa