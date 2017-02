Gitzwarte Cupido NWR-hengst met de beste draf *Fotoserie*

De rassige Westerhuis Cupido kreeg gisteren op de NWPCS-hengstenkeuring de publieksstem in de verkiezing ‘Hengst met de beste draf’. De diepzwarte zoon van Steerwolde’s V.I.P was één van de vijf NWR-hengsten die een uitnodiging kreeg voor het verlichtingsonderzoek. De WPBr-collectie kon worden uitgebreid met Coelenhage’s Happy Hour (v. King William).

De keuringscommissie zette in de tweede bezichtiging flink het mes in de groep met driejarige NWR-hengsten, waardoor er uiteindelijk vijf hengsten een uitnodiging voor het verrichtingsonderzoek in ontvangst mochten nemen. Drie van hen mochten deelnemen aan de verkiezing Hengst met de beste draf, waarbij het aantal gemeten decibellen dat het publiek produceerde de uiteindelijke doorslag gaf.

Westerhuis Cupido

De handen gingen het hardst op elkaar voor catalogusnummer 34 Westerhuis Cupido (Steerwolde’s V.I.P uit Westerhuis Johanna ster van Kielshoop Honey Hill, fokker H Westerhuis uit Termunterzijl, geregistreerde RHJ Vrolijken uit Wezep). Westerhuis Cupido is een luxe driejarige pony die 1.47 meet. De zwarte toont fijne lichtvoetige bewegingen. In het fundament zou hij iets meer bot mogen hebben.

Vlagberg’s Bowden

De bruine Vlagberg’s Bowden (Heitrak’s Marvin uit Endershof Carmen keur van Aester El Nino, fokker Henk Angenent uit Sint Antonis, geregistreerde HJC Ebbers uit Ottersum) mocht zich als tweede in de kampioenskeuring opstellen. Vlagberg’s Bowden is de volle broer van de sectiekampioen van vorig jaar, de inmiddels naar Zweden geëxporteerde Vlagberg’s Carway. Hiermee is Bowden nauw verwant aan catalogusnummer 38 Castenrayseweg Charmeur, een eveneens aangewezen zoon van Vlagberg’s Carway.

Vlagberg’s Bowden bezit een echt ponytype met een mooi front en krachtige bewegingen. Wel komt de hals iets diep uit de borst.

De Bekelaar’s Romero

Als derde mocht de aansprekende valk De Bekelaar’s Romero (Coelenhage’s Purioso uit De Bekelaar’s Hillary voor keur van Watermill Falcon, fokker P Gijsbers uit Nederweert) opgesteld worden. De valk die in het bezit is van Stoeterij Turfhorst meet slechts 1.45 maar heeft opvallend veel rompdiepte waardoor hij groter toont. In de draf maakt de hengst front en toont hij kracht vanuit het achterbeen. De lendenen zijn een fractie week.

Overige aangewezen NWR-hengsten

Ook de catalogusnummers 28 Nieuwmoed’s Mister Right (1.47m v Orchard Red Prince uit Sabine keur van Coelenhage’s Purioso, fokker en geregistreerde ABP Jurrius uit Vorden) en catalogusnummer 38 Castenrayseweg Charmeur (1.48m v Vlagberg’s Carway uit Castenrayseweg Hanneke ster, fokker HGJM Kuipers uit Oirlo, geregistreerde HJC Ebbers uit Ottersum) mogen klaargemaakt worden voor het verrichtingsonderzoek.

Coelenhage’s Happy Hour

De donkerbruine catalogusnummer 48 Coelenhage’s Happy Hour (v King William uit Compagnon’s Hannah ster van Rhodin Hedde, fokker en geregistreerde RHJ Vrolijken uit Wezep. kreeg als enige WPBr-hengst van de jury groen licht voor het verlichtingsonderzoek. Via zijn vader King William is het Engels volbloed van Kaiserjaeger xx duidelijk vertegenwoordigd, toch staat Coelenhage’s Happy Hour goed in het ponytype. In de kampioenskeuring werd hij als eerste geplaatst voor de vierjarige Casanova du Bois (v FS Champion de Luxe uit Carice du Bois van Der Harlekin in het bezit van en gefokt door Stoeterij du Bois uit Herwen.)