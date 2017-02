Subtop: Geslaagde rentree Daniëlle Heijkoop en Siro

Vandaag stond in Nijkerk de rentree van Siro en Daniëlle Heijkoop gepland. De achttienjarige zoon van Gribaldi was sinds het NK van de zomer in Ermelo niet meer op concours geweest maar wist vandaag met gemak naar een score te lopen van 74,35%.

Jonge God

Daniëlle vertelt blij: ‘We zijn ruim een half jaar niet op concours geweest maar we zijn in de tussentijd natuurlijk wel blijven trainen. Ik wilde hem eigenlijk al eerder meenemen, maar ik wil me richten op het outdoor seizoen dus hebben we zijn rentree wat verplaatst richting het buitenseizoen. Vandaag voelde hij weer echt als de oude Siro. We hadden goede onderdelen met goede cijfers voor de piaffe. Er gingen uiteraard nog wel een paar kleine dingen minder fijn maar dat moet ook weer beter worden als we weer wat meer wedstrijdritme hebben.’

Vooruit denken

De amazone had de proef wel al een keer doorgereden in de training bij Anky. ‘Dat ging fijn. Echter een proef op wedstrijd rijden is toch altijd anders als thuis. Bij Siro is het vooral noodzaak dat hij op me wacht. Hij kent de proef zo goed dat hij graag vooruit gaat denken. We gaan nu eerst een aantal kleine wedstrijden rijden en dan hoop ik ergens in april of mei weer internationaal te gaan starten met hem.’

Gelet op het verleden heeft Heijkoop geleerd niet te ver vooruit te plannen. ‘Ik ben vooral van plan nog een aantal leuke wedstrijden te gaan rijden met allebei mijn paarden. Begin maart ga ik met Badari naar Doha en misschien start ik Siro wel op het NK maar dat ga ik eerst overleggen met Anky of dat tijdtechnisch haalbaar is. Siro voelt op het moment erg blij en fit ondanks zijn achttien jaar dus we gaan nog rustig door.’ Daniëlle voegt er nog vrolijk aan toe: ‘ik wou dat ik nog achttien was!’

Nieuwe troef Van Silfhout

Ook Diederik van Silfhout wist een zeer goede score neer te zetten in deze rubriek. Met zijn nieuwe troef Four Seasons (v. Fürst Piccolo) wist hij in de Inter II een percentage van 73,95% te behalen.

Jeugdrubrieken

De rubrieken voor de jeugd werden in handicap verreden. Goede scores waren er voor de U25 amazones. Jill Huijbregts wist met haar Eventz Zamacho Z (v. Rousseau) de rubriek te winnen met een score van 70%. Met 68,31% legde Sanne van Grotel met Lord of Rock (v. Lord Sinclair) beslag op de tweede plaats. Ook de derde plaats was nog voor een amazone die uitkwam in de U25. Debora Pijpers reed met Bløf (v. Uptown) naar een percentage van 67,91%.

Lichte Tour

In de Prix St. Georges hadden de juryleden, mevrouw Mouw en mevrouw van Twist, allebei een andere winnaar voor ogen en ontstond er bij beide amazones een groot puntenverschil. De winst was met 68,95% voor Wilma Wernsen met haar Estupendo (v. Ziësto). De tweede plaats was voor Lina Andersson met Dalhems Argos (v. Lingh). Zij ontvingen voor hun proef 66,32%.

In de kleinere Inter I rubriek was het oranje lint voor Suzanne Feberwee met haar paard Arriant (v. Jazz). Zij noteerden een score van 63,49%.

ZZ zwaar

In de ZZ zwaar rubriek lagen alle scores zeer dicht bij elkaar. Lisanne der Nederlanden met El Paso (v. Wynton) wisten deze proef te winnen met een percentage van 63,93%. Op de tweede plaats met 63,57% volgde Vera van Verre met C’est la Vie (v. Florencio). De derde plaats was eveneens voor een Florencio nakomeling. Cocky met zijn ruiter Jacco Doornwaard liep naar een percentage van 63,5%.

Bron: Elisabeth Posmus-Penterman voor Hoefslag

Foto: Remco Veurink