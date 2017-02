Geen paniek om droes-gevallen Zuid-Limburg

Op twee stallen in Zuid-Limburg is droes geconstateerd. De zieke paarden staan apart en alle andere paarden worden dagelijks getemperatuurd. Geen reden voor paniek dus, aldus dierenarts Florence Gorter, die een aantal van de zieke paarden verzorgt.

Droes is een besmettelijke keelontsteking die veroorzaakt wordt door een bacterie. Paarden met droes krijgen symptomen als koorts, neusuitvloeiing, hoesten en/of zwelling van de keellymfeklieren.

Symptomen

Volgens Gorter worden dieren pas besmettelijk twee dagen nadat de symptomen van droes tot uiting komen. ‘Het eerste symptoom van droes is koorts. Dus wanneer je een paard dat koorts krijgt direct apart zet, kun je besmetting vrijwel zeker voorkomen.’

De neusuitvloeiing en de inhoud van de abcessen in de keelstreek zijn besmettelijk. ‘Dus alleen bij direct contact kunnen paarden worden besmet. Of wanneer de verzorger bijvoorbeeld snot aan zijn jas krijgt en dit bij een ander paard aan de neus komt.’

Wedstrijden

Volgens de KNHS kan het organisaties niet verbieden om wedstrijden te organiseren op bedrijven waar droes heerst. ‘Juridisch en reglementair gezien is dit niet mogelijk,’ meldt knhs.nl

Hoewel Gorter het niet aan zou raden, zouden paarden van een besmet bedrijf gewoon naar de les of naar een wedstrijd kunnen gaan. ‘In principe kunnen ze gaan en staan waar ze willen. In dat geval zou ik direct contact tussen de paarden afraden, dus laat ze niet aan elkaar ruiken.’

Overigens zijn er bij de stallen waar de droes geconstateerd is geen evenementen gepland.

Genezing

Droes geneest in ongeveer 95 procent van de gevallen vanzelf. Soms worden koorts- en ontstekingsremmers ingezet. Zieke paarden moeten gedurende het ziekteverloop in de gaten worden gehouden in verband met benauwdheid en of het dier blijft eten en drinken. ‘Ongeveer zes weken nadat de symptomen voor het laatst zichtbaar waren, is een paard niet meer besmettelijk. Het is wel zo dat hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans op besmetting wordt.’

Foto: Remco Veurink