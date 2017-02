‘Gebruik bodybandage beter dan open rijden’

De ruiters moeten even nadenken als we hen vragen naar het toestaan door de KNHS van de ‘bodybandage’ tijdens springwedstrijden. Een wat? De buikband om doorrijden door de sporen te voorkomen is echter uiteraard wel bekend en de ruiters hebben geen enkel probleem met het gebruik ervan.

De bandage is toegestaan vanaf 1 april, mits deze is gecontroleerd door de toezichthouder op het voorterrein. Leopold van Asten gebruikte al een bodybandage bij een van zijn paarden omdat het tijdens internationale wedstrijden al mocht. ‘Dat paard heeft bij het minste geringste een spoorplek en dus gebruik ik uit voorzorg zo’n bandage,’ legt hij uit.

Bertram Allen

Van Asten herinnert zich het drama dat zich tijdens de Olympische Spelen in London afspeelde, toen de Ierse ruiter Bertram Allen werd gediskwalificeerd omdat er bloed zat aan een zijde van zijn paard Quiet Easy, nog goed. ‘Een compleet verkeerde beoordeling’, vindt de ruiter uit Venray. ‘Sommige paarden krijgen al plekjes van leer dat schuurt. Dat dat dan ook op de plek van de sporen gebeurt is logisch. Dat krasje bij het paard van Alen had niks met doorrijden te maken, maar je wordt er wel extra voorzichtig door.’

Overigens is volgens Van Asten vaak voldoende om de bandage alleen tijdens de training te gebruiken. ‘Bij die paar minuten die een wedstrijd duurt, kan rijden zonder echt geen kwaad.’

Controle

Bianca Schoenmakers, de kersverse winnares van de Grote Prijs van Roosendaal, noemt het toestaan van de bodybandage ‘super’. ‘Mits er goed op het gebruik gecontroleerd wordt’, voegt de amazone daaraan toe. ‘De officials moeten wel even onder de lappen kijk.’

Zelf gebruikt Schoenmakers de bandage niet. ‘Ik rijd thuis met van die draaiende bolletjes aan mijn sporen en mijn paarden hebben nooit last van plekjes. Maar sommige paarden hebben al last van een borsttuig of een neusriem. Dan is zo’n body-bandage toch beter dan open rijden.’

Overigens moet er voor een bodybandage best diep in de buidel worden getast. De prijzen beginnen rond de 120 euro.

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Remco Veurink