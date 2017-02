FSP zet Van Malestein en Schep in het zonnetje

Op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch zijn vandaag de fokkers Jan van Malestein en Jan Schep gehuldigd in het kader van het Fokkers Stimulerings Plan (FSP).

Jan van Malestein

Jan van Malestein uit Voorthuizen fokte de Gelderse Dandy Jane. Zij werd als vierjarige reservekampioen op de Nationale Merriekeuring. In 2015 won ze het kampioenschap KWPN Jonge Menpaarden en selecteerde zich met Gjalt Jan Jansma voor het eerste WK Jonge Menpaarden in Hongarije.

Jan Schep

Jan Schep van de HBC Stal in Boijl werd gehuldigd in de Tuigpaard-richting als fokker van Gardenia HBC. De schimmelmerrie is een bekende zowel in de keuringsbaan als op het concoursterrein. Vorig jaar werd ze Paard van het Jaar en in 2015 werd ze kampioen van de fokmerries op de Ermelose Tuigpaarden Dag.

Bron: Hoefslag