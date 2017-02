HK: FSP huldigt fokkers Verdades

Op de KWPN Hengstenkeuring gisteravond in Den Bosch werd familie Crum uit Herveld gehuldigd in het kader van het Fokkerij Stimuleringsplan. Zij fokten het internationale Grand Prix-dressuurpaard Verdades (v. Florett As).

Verdades, die van familie Crum de naar Victor C kreeg, is zeer succesvol onder het zadel van de Amerikaanse Laura Gravesis. Hij staat vierde op de WBFSH-ranking dressuur en is daarmee de hoogst geplaatste KWPN’er.

Succesvol

De bruine ruin eindigde met Graves steevast in de top vijf op de Olympische Spelen in Rio Janeiro. Onlangs won hij op het Global Dressage festival in Wellington nog de Grand Prix én de Kür met respectievelijk 76.66% en 80.728 %.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots