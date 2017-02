Vrolijken voorstander van longeren op Hengstenkeuring

Stal Coelenhage in Wezep had afgelopen weekend een uitermate goed verlopen Welsh Hengstenkeuring met onder meer twee aangewezen en een nieuw goedgekeurde rijponyhengst. En hoewel één van zijn favoriete hengsten niet werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, kon eigenaar Ronald Vrolijken de lijn die het nieuwe jurycorps had ingezet, duidelijk volgen. ‘Het zijn echte ponytypes die ze dit jaar geselecteerd hebben.’ Wat het verrichtingsonderzoek betreft, is Vrolijken het er niet mee eens dat het interim bestuur zeer abrupt heeft besloten dit pas in oktober plaats te laten vinden.

Natuurlijke aanleg

‘Als het verrichtingsonderzoek op een later tijdstip plaats vindt, kun je de natuurlijke aanleg van zo’n hengst steeds minder goed zien’, motiveert Vrolijken zijn mening. ‘Helemaal als zo’n hengst bij een profi wordt neergezet die er toch meer uit kan halen dan een amateur. Ik ben een voorstander van een test van bijvoorbeeld zeven dagen in het voorjaar, waarbij de pony aan de longeerlijn wordt getraind. Zoals dat gebeurt in Denemarken. Dan weet je al veel meer over de natuurlijke aanleg en het karakter.’

Vrolijken vindt longeren sowieso een goede zaak. ‘Laten wij als Welsh Stamboek nu eens voorop lopen in Nederland wat het longeren op de hengstenkeuring betreft. Dit zegt al zoveel over hoe de hengst is.’

Kleine Totilas

Bij de Nederlandse Welsh Rijponyhengsten (NWR) werden van Vrolijken de driejarige Westerhuis Cupido en zijn vijfjarige fokproduct Coelenhage’s Amor aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Daarbij stal de zwarte Cupido, een soort Totilas in D-pony-formaat’ de harten van het publiek en verwierf de titel Hengst met de Beste Draf.

‘Cupido heeft heel veel kwaliteiten’, is Vrolijken het eens met het publiek dat de decibelmeter in de verkiezing het verst deed uitslaan. ‘Toen we hem thuis naar de keuring toe trainde had ik al het gevoel dat er wel veel moest gebeuren, wilde ze hem niet selecteren.’

‘Ik had er twee van Hendrik Westerhuis. Ik had ze beide net iets te laat binnen naar mijn zin. Drie maanden geleden kwamen ze op stal en waren niet zo heel veel gewend, maar ze pikten de training goed op. Ik had erg veel verwachtingen van Westerhuis Ferguson, maar die hebben ze er in de tweede bezichtiging uitgegooid’, zegt Ronald Vrolijken.

Westerhuis Ferguson

Ferguson is de driekwart broer van Cupido. ‘Daar had ik zo’n schik mee toen ik hem voor de hengstenkeuring trainde. Maar ik zag op de hengstenkeuring ook wel dat hij qua type niet paste tussen de pony’s die de jury nu geselecteerd had. Vorig jaar had hij er beter tussen gepast, maar nu hadden ze meer voor het ponytype gekozen.’

Ferguson blijft voorlopig bij Stal Coelenhage. ‘Dit kan een grote worden en ik wil hem alle kansen geven’, zegt Vrolijken. ‘Ik ga niet met hem naar een hengstenkeuring van een ander stamboek. Ondanks alle troubles, probeer ik toch het Welsh Stamboek trouw te blijven.’

Coelenhage’s Amor werd als driejarige al aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. ‘Maar hij kon het werk toen nog niet aan, dus hij heeft de test toen niet gelopen. Ik heb hem toen eerst verhuurd naar Duitsland. Daar heeft hij afgelopen najaar de test gelopen en hij hoeft dus nu bij het Welsh Stamboek alleen nog twee dagen naar het onderzoek voor de karaktertest.’

Coelenhage’s Happy Hour

Vrolijken voelt zich soms genoodzaakt zijn NWR-hengsten op de hengstenkeuring voor de Welsh Partbred-rubriek op te geven, zoals hij dat deed met Coelenhage’s Happy Hour. Deze hengst werd goedgekeurd en kampioen van de Welsh Partbred-hengsten. ‘Ik laat hem wel de verrichtingstest lopen, maar wat er ook gebeurt, hij blijft een goedgekeurde hengst’, motiveert hij zijn keuze.

‘Happie’, zoals Happy Hour bij Stal Coelenhage genoemd wordt, is inmiddels verhuurd aan Stal Nieuwmoed. ‘André Jurrius vond hem interessant voor de bloedverversing. Hij komt uit heel andere bloedlijnen dan bijvoorbeeld zijn Orchard Boginov en Red Prince. Hij denkt dat Happy Hour goed bij zijn verhaal past.’

Lantaarn zonder licht

Qua karakter kan Happy Hour volgens Vrolijken wel het cijfer 12 krijgen. ‘Ik heb net met mijn dochter het ponytraject doorlopen. Als je dan met samengeknepen billen naast de ring staat, is er niks aan’, zegt Vrolijken. ‘Natuurlijk moesten ze in de basis genoeg type hebben en goed genoeg kunnen lopen, maar het gaat wel om pony’s die ik voor de ponysport moet verkopen. Als je wel een goede pony hebt, maar geen eerlijk en bewerkbaar karakter, heb je een lantaarn, maar geen licht.’

Ook kwam de vorig jaar goedgekeurde Houdringe’s Raspoetin van Stal Coelenhage in de ring. Hij kon als beste vierjarige NWR worden opgesteld. ‘Vorig jaar was het nog zo’n jochie, maar nu is hij al een echte kerel’, zegt Vrolijken.

Foto: Albertine Nannings

