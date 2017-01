Verkiezing ‘leukste Friezen-hunk’: Ode aan de voorbrengers

Het is zoiets als de Horse & Hunk-kalender, maar dan anders, vertelt initiatiefneemster Ingrid Truijens. Zij is regelmatig van de partij op keuringen, wedstrijden en evenementen met Friese paarden om deze prachtige dieren vast te leggen. De paarden én hun voorbrengers!

Trainer Marijn Zwart gebruikte een van haar foto’s (boven) als zijn profielfoto op Facebook. Daarop kwamen veel reacties; vandaar het idee ‘Verkiezing populairste voorbrenger’. De mannen met de meeste punten krijgen een plek in de verjaardagskalender die volgend jaar verschijnt.

‘De foto’s zijn een ode aan deze mannen, die “hun” paarden in de spotlights plaatsen’, vertelt Ingrid. ‘De meeste mensen weten niet hoe zwaar en vaak gevaarlijk het werk is dat vooraf gaat aan het moment waarop de 2,5-jarige paarden klaar zijn om voorgesteld te worden, op de HK, op keuringen, op fokdagen…’

13.000 stemmen



Op Facebook ging de verkiezing van start: er kon gestemd worden tientallen voorbrengers. In totaal werden bijna 13.000 likes uitgebracht en 577x is een foto gedeeld om op die manier stemmen te ronselen. Regelmatig publiceerde Ingrid een tussenstand op haar facebookpagina. Tot op het laatst bleef het spannend wie er een plaatsje op de kalender zou bemachtigen.

‘Het succes van de campagne is overweldigend’, laat Ingrid enthousiast weten. ‘Wat mij eigenlijk wel verbaast, is dat degenen die met een foto in de kalender zullen komen, stuk voor stuk hun medewerking verlenen. Normaal gesproken zijn dit mannen die zoiets hebben van ‘laat mij maar lekker m’n werk doen, doe maar normaal en laat me met rust.’

Ideeën voor foto’s

‘Er zijn ook mannen die met z’n tweeën of vieren op de kiek gaan, bijvoorbeeld als er van één stal meerdere voorbrengers gekozen zijn. De setting en locatie van de foto is vaak heel speciaal… maar daarover ga ik nog overleggen met de ‘modellen’, vertelt Ingrid.

‘De shoots gaan zo snel mogelijk van start, maar het gros van de foto’s zal in de zomer worden genomen, als het licht het mooist is en ik niet in die lelijke binnenhallen hoef te fotograferen. De kalender zet de mannen in het zonnetje, maar uiteindelijk gaat het vooral om de paarden!’

Voor de feestdagen

De winnaars, die op de kiek gaan voor de kalender: Marijn Zwart, Gaatze Bosma, Piet Sibma, Jelte Gerrit Eppinga, Peter Terpstra, Age Okkema, Jelmer Chardon, Niels de Vries, Pieter Okkema, Ludo van der Weide, Joey Lems, Martinus Hoekstra, Berend Meester, Nanning Lemstra, Hennie van Manen en Tsjalling de Boer.

De kalender moet vóór de feestdagen gereed zijn, dat is dan meteen een mooi cadeau voor Sinterklaas en Kerst. De opbrengst van de Friezenkalender gaat naar Brooke Hospital.

Bron: Hoefslag

Foto: Ingrid Truijens